Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Balıkesir'de 18 aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.