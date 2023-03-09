Yola fırlayan alışveriş arabasını yolcu minibüsüne alıp kaçtılar... O anlar kamerada | Video
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir süpermarkete gelen müşteri fenalaşınca, alışveriş arabası yola doğru savruldu. Ağzına kadar dolu olan alışveriş arabasını gören bir yolcu minibüsü ise yavaşlarken, içerisinde bulunan bir kişi arabayı minibüse yükledi ve araç uzaklaştı. Meydana gelen ilginç olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan yaşanan ilginç olay, süpermarketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kızının fenalaştığını gören kadının alışveriş arabasını bırakarak markete koşturması, alışveriş arabasının caddeye doğru sürüklenmesi ve bir yolcu minibüsünün durarak içerisindeki bir kişinin arabayı minibüse aldığı anlar yer aldı.
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