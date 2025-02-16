Yola kaçan topunu almak isteyen çocuğa araç çarptı | Video 16.02.2025 | 08:41 Bursa'nın İznik ilçesinde yola fırlayan topunu almak isteyen 9 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola kaçırdığı topunu almak isteyen 9 yaşındaki Miraç G.'ye, o sırada yolda seyir halinde olan Berna İ. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 9 yaşındaki Miraç G., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.