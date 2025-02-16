Yola kaçan topunu almak isteyen çocuğa araç çarptı | Video
Bursa'nın İznik ilçesinde yola fırlayan topunu almak isteyen 9 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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