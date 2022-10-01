Yolcu almak için durağa yanaşan halk otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
01:08
00:29
Manisa'da korkutan yangın | Video 30.09.2022 | 21:00
03:43
Japonya’dan Kapadokya'ya geldiler, gösterileriyle ilgi odağı oldular | Video 30.09.2022 | 18:23
00:48
Ciple otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı | Video 30.09.2022 | 17:03
02:55
Sultangazi'de gaz kaçağı patlamaya neden oldu: 1 yaralı | Video 30.09.2022 | 16:36
01:36
Sakarya'da inşaat halindeki okulun saçağı çöktü: 1 hafif yaralı | Video 30.09.2022 | 16:29
01:10
01:11
İzmir'de göçmen operasyonu: 156 düzensiz göçmen yakalandı | Video 30.09.2022 | 15:58
02:47
Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı | Video 30.09.2022 | 14:51
02:14
02:07
İzmir'de 112 kişiye suçüstü kumar baskını | Video 30.09.2022 | 14:30
00:23
İstanbul’da sahte içki operasyonu: İmal ederken yakalandılar | Video 30.09.2022 | 13:55
04:57
Veteriner kliniğine cam şişe ile saldırdı | Video 30.09.2022 | 13:42
00:39
Araçla uyuşturucu satıyorlardı, suçüstü yakalandılar | Video 30.09.2022 | 13:33
00:28
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran yabancı uyruklu kadın tutuklandı | Video 30.09.2022 | 12:51
01:16
Uyuşturucu tacirlerinin yakalanma anı kamerada | Video 30.09.2022 | 12:50
04:00
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor | Video 30.09.2022 | 11:05
01:17
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.09.2022 | 12:16
02:33
Bankanın güvenlik görevlisine husumetlisi kurşun yağdırdı | Video 30.09.2022 | 11:02
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil, yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kağıt gibi ezilen otomobilde sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken durakta bekleyen iki kişide yaralandı.
Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken durakta bekleyen 2 kişide yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatırken olay yerine gelen Eray B.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.