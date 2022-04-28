Video Yaşam Yolcu bagajından 29 bin 400 ecstasy çıktı | Video
Yolcu bagajından 29 bin 400 ecstasy çıktı | Video

Yolcu bagajından 29 bin 400 ecstasy çıktı | Video

28.04.2022 | 13:55

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, durdurulan bir yolcu otobüsünde, bir yolcuya ait bagaj içerisinden 29 bin 400 ecstasy hap ele geçirildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış oldukları istihbarı çalışmalar sonucu, bazı kişilerin yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştireceğine dair duyumlara ulaştı.

Bu duyumlar üzerine başlatılan takip sonucu, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, narkotik köpeği 'Nitro' ile gerçekleştirilen aramada, yolcularına ait bir çanta içerisinden 7 kilo 700 gram ağırlığında 29 bin 400 ecstasy ismi verilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili bagaj sahibi olan Ö.K. gözaltına alınarak sorgusuna başlandı. Şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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