Yolcu dolu belediye otobüsü alev alev böyle yandı | Video
Batman’da belediyeye ait yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otobüs, kullanılamaz hale geldi.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı oluşmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.
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