Video Yaşam Yolcu dolu halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada | Video
Yolcu dolu halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada | Video

Yolcu dolu halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada | Video

19.09.2022 | 09:05

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Düzce’de halk otobüsü ile motosiklet arasında yol tartışmasında, yolcu dolu otobüse ateş edildi. Motosiklet üzerinden halk otobüsüne ateş etme anı ise araç kameralarına yansıdı. Saldırı sırasında yolcular büyük panik yaşadı.

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Olay akşam saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Bahçeşehir'e giden ve içinde yolcu bulunan Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı halk otobüsü ile üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet arasında yol verme tartışması yaşandı. Ancak tartışmanın büyümemesi için otobüs şoförü yoluna devam ettiği sırada motosiklette bulunan şahıs silahını çıkartarak halk otobüsüne ateş etti.

"YOLCULARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"
Silahlı saldırı sonrası otobüs durağına park eden halk otobüsünde incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden; "Akşam saatlerinde otobüsümüze silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Saldırının neden yapıldığı yapılacak detaylı çalışma sonrası ortaya çıkacaktır. Ancak şu aşamada yol verme tartışması olarak görülüyor. Bütün yolcularımıza çalışanlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Diğer taraftan otobüsün motosiklet üzerindeki şahıslarla tartışma anı ve otobüse ateş etme anı an ve an kameralara yansıdı. Araç kamerasının kaydettiği görüntülerde motosiklet üzerinde seyir halindeki şahıslar, halk otobüsünün önünden geçmeye çalışıyor. Ancak bu anda otobüs şoförü ile motosiklet üzerindeki şahıslar tartışmaya başlıyor. Otobüs şoförü yolunda ilerlerken otobüsün arkasında kalan motosikletten halk otobüsüne ateş ediliyor. Şahısların ateş etmesi sırasında ise otobüs içindeki yolcular büyük panik yaşıyor.

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