Video Yaşam Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu | Video
Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu | Video

Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu | Video

02.08.2022 | 22:15

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu özel halk otobüsü, rampa yukarı çıkamayınca geri geri kayarak, yolcu dolu başka bir otobüse çarptı, ardından 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından uçtu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, 8 yolcu yaralandı.

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