Video Yaşam Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video
Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video

Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video

05.12.2022 | 14:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video 01:43
Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:15
Arazide bulunan kemik, kayıp olarak aranan gence ait çıktı | Video 04:20
Arazide bulunan kemik, kayıp olarak aranan gence ait çıktı | Video 05.12.2022 | 14:15
Fatih’te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı | Video 00:32
Fatih'te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:37
Alibeyköy’deki tramvayın çarptığı İETT otobüsünü sürücüsü: Yeşil ışıkta geçtim | Video 02:31
Alibeyköy'deki tramvayın çarptığı İETT otobüsünü sürücüsü: "Yeşil ışıkta geçtim" | Video 05.12.2022 | 14:15
Maganda kurbanı 6 yaşındaki Berke, 198 gün süren yaşam savaşına yenik düştü | Video 02:02
Maganda kurbanı 6 yaşındaki Berke, 198 gün süren yaşam savaşına yenik düştü | Video 05.12.2022 | 13:54
Demir korkulukları kırıp böyle soydular | Video 00:46
Demir korkulukları kırıp böyle soydular | Video 05.12.2022 | 13:25
Acı biberli uyuşturucu | Video 01:51
Acı biberli uyuşturucu | Video 05.12.2022 | 13:24
Tuzak buluşma! Eve götürüp silahla gasp ettiler | Video 00:51
Tuzak buluşma! Eve götürüp silahla gasp ettiler | Video 05.12.2022 | 13:24
Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar | Video 00:47
Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar | Video 05.12.2022 | 12:48
Esenyurt’ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar | Video 01:05
Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar | Video 05.12.2022 | 12:48
E-5 Karayolu’nda taksici dehşeti kamerada! Hava almak için camı açan kadına saldırdı | Video 02:36
E-5 Karayolu’nda taksici dehşeti kamerada! Hava almak için camı açan kadına saldırdı | Video 05.12.2022 | 12:48
Müge Anlı’ya damga vuran Nihat Şansal’ın ölümünde kiralık katil pazarlığı! Ölüm siparişinin bilgisini veren isim canlı yayında | Video 08:36
Müge Anlı'ya damga vuran Nihat Şansal'ın ölümünde kiralık katil pazarlığı! Ölüm siparişinin bilgisini veren isim canlı yayında | Video 05.12.2022 | 12:42
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden Turkuvaz Medya’ya plaket | Video 00:51
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden Turkuvaz Medya'ya plaket | Video 05.12.2022 | 12:54
60 kilometre koşuyu atı İskender ile birlikte tamamladı, şampiyon oldu | Video 02:07
60 kilometre koşuyu atı İskender ile birlikte tamamladı, şampiyon oldu | Video 05.12.2022 | 12:48
Kapadokya’ya ziyaretçi sayısı 4 milyona yaklaştı | Video 02:18
Kapadokya’ya ziyaretçi sayısı 4 milyona yaklaştı | Video 05.12.2022 | 12:17
Kız arkadaşının kaldığı oteli böyle ateşe verdi | Video 02:45
Kız arkadaşının kaldığı oteli böyle ateşe verdi | Video 05.12.2022 | 12:17
Müge Anlı’da Nahit Şansal’ın şüpheli ölümü! Kızı Sema Baysal’a kiralık katil tutulduğunu söyledi... | Video 04:45
Müge Anlı'da Nahit Şansal'ın şüpheli ölümü! Kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğunu söyledi... | Video 05.12.2022 | 12:10
Pendik’te kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü kazaya neden oldu | Video 00:16
Pendik’te kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü kazaya neden oldu | Video 05.12.2022 | 12:17
Manken Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 01:27
Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:45
Özel düzenek kurulan evlere operasyon: Uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı | Video 01:49
Özel düzenek kurulan evlere operasyon: Uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı | Video 05.12.2022 | 11:41

Malatya’da yolcu indiren bir otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 12.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Dede Korkut Sosyal tesisleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan B. G., idaresindeki otomobile yol kenarında durup yolcu indirdiği esnada aynı yöne ilerleyen A. K., yönetimindeki araç çarptı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte G.C., H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA