Video Yaşam Yolcu otobüsü alev alev yandı, 14 yolcu ölümden döndü | Video
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 14 yolcu ölümden döndü | Video

Yolcu otobüsü alev alev yandı, 14 yolcu ölümden döndü | Video

17.12.2023 | 14:00

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yanan otobüste 14 yolcunun olduğu ortaya çıktı. Yangın söndürülürken yolcular dehşet anlarını anlattı.

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Yangın, Antakya ilçesinde meydana geldi. Antakya - İskenderun yolu Anayazı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otobüs Hatay itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüste 14 yolcunun olduğu ve ölümden döndükleri ortaya çıktı. Otobüste bulunan Kadir Soylu, otobüs hareket halindeyken muavinin birden bağırmasıyla aşağıya indiklerini belirterek, "Daha sonra otobüsten dumanlar çıkmaya başladı. Bir süre sonrada otobüs alev topuna döndü. Otobüsün elektrik aksamındaki sorundan dolayı yandığını söylediler" dedi. Çıkan yangında otobüsteki 14 yolcu zamanında tahliye edildiği için yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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