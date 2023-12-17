Yolcu otobüsü alev alev yandı, 14 yolcu ölümden döndü | Video
Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yanan otobüste 14 yolcunun olduğu ortaya çıktı. Yangın söndürülürken yolcular dehşet anlarını anlattı.
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