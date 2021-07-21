Video Yaşam Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video

Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video

Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video
21.07.2021 | 11:06

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Malatya'da içerisinde yabancı uyruklu göçmenlerin bulunduğu yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza yerinden kaçan 9 göçmen ise jandarma ekiplerince yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesinde yaşanan kazada E. M. yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Van'dan Ankara'ya doğru gittiği öğrenilen otobüste kaza sırasında sıkışan Afgan uyruklu şahıs sıkıştığı yerden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 11 Afgan uyruklu yolcu ise kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarak olay yerinden kaçtılar.

Kaza bölgesinden kaçan 9 göçmen kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yaşalanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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