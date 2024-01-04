Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Hatay’ın Antakya ilçesinde yolcu otobüsüyle, otomobilin çarpışma anı araç kamerasına yansırken kazada 2 kişi yaralandı.
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