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Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada

04.01.2024 | 01:03

Hatay’ın Antakya ilçesinde yolcu otobüsüyle, otomobilin çarpışma anı araç kamerasına yansırken kazada 2 kişi yaralandı.

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