Video Yaşam Yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı | Video
Yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı | Video

Yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı | Video

26.11.2022 | 09:17

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Sivas’ın Gürün ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı, kazada bir kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre olay sabah 02.00 sıralarında Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Siirt'te gitmekte olan Siirt Petrol Turizme ait yolcu otobüsü İncesu köyünden Mazıkıran mevkiine gittiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan yol, otobüsün düzeltilmesi ile açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başartıldı.

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