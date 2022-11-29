Video Yaşam Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı | Video
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı | Video

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı | Video

29.11.2022 | 08:45

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Bartın'da şehirler arası yolcu otobüsü uçarak şarampole devrildi. Kazada 36'sı yolcu 3'ü personel olmak üzere 39 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza sabah saat 08.00 sıralarında Bartın'ın Akçamescit köyünde yaşandı. M.E. idaresindeki 22 FM 053 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü Rize'den Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktı. Otobüs Bartın'ın Akçamescit köyüne geldiğinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Devrilen otobüste bulunan 36 yolcu ile 3 araç personeli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazadan hafif yaralı kurtulan Ferit Boray Akbulut gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araç Rize'den kalkmıştı. Ben Ordu'dan binmiştim. Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım. Ben o sıra uyuyordum. Anlayamadım. Bir anda kendimizi burada bulduk" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar olayın şokunu yaşadı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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