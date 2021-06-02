Yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı kamerada | Video

Antalya’da trafikte çıkan tartışmada şehir içi yolcu otobüsü şoförü bir başka sürücünün paspaslı saldırısına uğradı. Otobüs şoförünün araçtan inmediği ve vatandaşların otomobil sürücüsüne "İşimize geç kalıyoruz" diye tepki gösterdiği O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir içi özel halk otobüsü iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle bir otomobil sürücüsünün saldırısına uğradı. O anlar ise otobüs içindeki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun ortasında otomobilinden inen bir sürücü, otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Öfkeli sürücüyü yanındaki arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı. Bir başka şoförde olayı ayırmaya çalışırken, öfkeli sürücüyü arkadaşı araca bindirdi. Olayı sakinleştiren arkadaş şoförle konuştuğu esnada eline paspası alan öfkeli sürücü şoför bölümünde oturan şoföre paspas ile vurmaya çalıştı.

Yolcular ise yaşadıklarına, "Abi bırak bırak ya, işe gecikiyoruz. Abi hadi tamam abi hadi. Uğraşma. Terbiyesizlik yapmasın. Gözünü seveyim abi" diye tepkilerini dile getirdi. Arkadaki yolcuların da sürekli klaksona bastığı görüldü.