Video Yaşam Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı | Video
Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı | Video

06.05.2023 | 10:57

DÜZCE'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda mola için duran otobüste seyahat eden 2 yolcunun şüphe üzerine valizlerinde arama yaptı. Aramada, 6 parça halinde 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, B.K. ve C.M. gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yola geçerek dereye uçtu: 1 ölü | Video 02:01
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yola geçerek dereye uçtu: 1 ölü | Video 06.05.2023 | 11:35
Nusaybin-Midyat Karayolunda devrilen TIR, hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 00:08
Nusaybin-Midyat Karayolunda devrilen TIR, hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 06.05.2023 | 11:35
Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 03:00
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 06.05.2023 | 11:09
İstanbul’da siber operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:51
İstanbul’da siber operasyonu: 11 gözaltı | Video 06.05.2023 | 11:08
Pelikan ailesi Kars Barajı’nda görüntülendi | Video 03:04
Pelikan ailesi Kars Barajı’nda görüntülendi | Video 06.05.2023 | 10:56
Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 01:14
Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 06.05.2023 | 10:57
Firari FETÖ üyesi 2 şahıs Konya’da yakalandı | Video 01:10
Firari FETÖ üyesi 2 şahıs Konya’da yakalandı | Video 06.05.2023 | 10:55
Sanal devriye ekipleri 3 milyon TL dolandıran şüphelileri yakaladı | Video 00:40
Sanal devriye ekipleri 3 milyon TL dolandıran şüphelileri yakaladı | Video 06.05.2023 | 09:57
Mahkemede beraat eden husumetlisini pusuya düşürerek öldüren zanlı tutuklandı | Video 02:35
Mahkemede beraat eden husumetlisini pusuya düşürerek öldüren zanlı tutuklandı | Video 06.05.2023 | 09:24
Erçek sazlığı 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü | Video 05:05
Erçek sazlığı 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü | Video 06.05.2023 | 09:12
Paket servisi yapan kuryeye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video 00:56
Paket servisi yapan kuryeye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video 06.05.2023 | 09:14
Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın | Video 02:52
Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın | Video 06.05.2023 | 09:12
Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı! | Video 14:01
Esra Erol Türkiye’nin beklediği haberin peşini bırakmadı! 12 yaşındaki Sıla’nın annesi ve onu kaçıran Dinç tutuklandı! | Video 05.05.2023 | 18:40
Talaş yüklü tır devrildi, yol 2 saat ulaşıma kapatıldı | Video 01:24
Talaş yüklü tır devrildi, yol 2 saat ulaşıma kapatıldı | Video 05.05.2023 | 16:15
HDP’liden ’Kürdistan istemiyorum’ diyen kadına çirkin saldırı! | Video 00:23
HDP'liden 'Kürdistan istemiyorum' diyen kadına çirkin saldırı! | Video 05.05.2023 | 16:07
Hakimle kavga cezaevinde bitti! | Video 01:41
Hakimle kavga cezaevinde bitti! | Video 05.05.2023 | 15:29
Adnan Oktar’ın en gözde ’kedicik’i Beril Koncagül, ismini değiştirdi | Video 03:08
Adnan Oktar'ın en gözde 'kedicik'i Beril Koncagül, ismini değiştirdi | Video 05.05.2023 | 15:26
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli | Video 02:59
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli | Video 05.05.2023 | 15:16
Oltu rengi Togg, Erzurum caddelerinde boy gösterdi | Video 01:41
Oltu rengi Togg, Erzurum caddelerinde boy gösterdi | Video 05.05.2023 | 15:16
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 04:20
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 05.05.2023 | 14:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA