Video Yaşam Yolcu otobüsünde yangın paniği | Video

Yolcu otobüsünde yangın paniği | Video

Yolcu otobüsünde yangın paniği | Video
23.05.2021 | 12:29

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Üsküdar'da içinde yolcuların bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoför yolcuları indirdikten sonra yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay önceki gün saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu, Altunizade Mevkii Ümraniye Sapağı'nda meydana geldi. İçinde 5 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek içerdeki yolcuları kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Sürücü ve trafikteki diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.

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