Yolcu otobüsünden indikten saniyeler sonra silahlı saldırıda öldürüldü | Video

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DİYARBAKIR'dan Antalya'ya gelen otobüsten inen yolcu, saniyeler sonra hafif ticari araçtan tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan, otobüs firmasında Nazmi Kaplan adıyla yolculuk yapan kişiyi öldürüp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
'TİCARİ ARAÇTAN ATEŞ AÇTILAR'
Olaya şahit olan Manavgat Belediyesi temizlik işleri çalışanı Süleyman Yıldırım, "Ben burada, ileride çalışıyordum. Bu otobüs geçti. Otobüs ışıkta durdu, kişi indi. Arkadan gelen ticari araçtan 3 el ateş edildi. Vatandaş yere yıkıldı" dedi. Yıldırım, aracın plakasını görmediğini belirterek, hemen ölen kişinin yanına geldiğini söyledi.
'İNER İNMEZ, 10 SANİYE SONRA SİLAH SESİ GELDİ'
Nazmi Kaplan'ın indiği otobüsün şoförü Zeki Bayındır, şunları söyledi:"Ben hiçbir şey fark etmedim. Ben Diyarbakır Bismilliyim, o da Diyarbakır Bismilli. Ben şahsen tanımıyorum ama Kaplan ailesinden olduğunu biliyorum. 5-6 ay önce Bismil'de bir olay oldu. Bu aile alacak verecek meselesinden karşı taraftan 1 kişiyi öldürdü. Bu olay bu nedenle olmuş olabilir. Kan davası olabilir. Büyük ihtimalle bizim otobüsümüzü Diyarbakır'dan buraya kadar takip ettiler. Çünkü iner inmez 10 saniye sonra silah sesi geldi. İner inmez sıktılar."
'HANIM 2 DAKİKAYLA KURTULDU'
Kurşunlardan birinin evine isabet ettiği Mehmet Dinç de olay sırasında uyuduğunu, eşinin ise hemen öncesinde pencere kenarına oturup yola baktığını anlatarak, "Hanım, balkon tarafında oturuyormuş, oradan yola bakıyormuş. 2 dakika önce kalkmış, koltuk tarafına geçmiş. 'Az bir uzanayım' demiş oraya. Ondan sonra şakır şakır kurşun sesi gelince fırlamış. Bana, 'Buraya bir şey düştü' diyor ama ne düştü? Bir baktık kurşun camı delmiş. Televizyona isabet etmemiş, masanın altında yamulmuş yatıyor böyle kurşun. Hanım 2 dakikayla kurtuldu" dedi.Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.