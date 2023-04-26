Yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1'i ağır, 4 yaralı | Video 26.04.2023 | 12:28 Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yolcu otobüsüne çarparak takla atan otomobil, karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada 1’i ağır toplamda 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesimi Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Ecevit G. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak İstanbul istikametine geçti. Meydana gelen kaza neticesinde otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Ecevit G., Nahide G., Medine G. ve Muhammet G. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği kazada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Nahide G.'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken, kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, temizlik çalışması ve otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.