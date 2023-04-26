Yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1'i ağır, 4 yaralı | Video
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yolcu otobüsüne çarparak takla atan otomobil, karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada 1’i ağır toplamda 4 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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