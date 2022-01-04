Video Yaşam Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü! Kaza anı kamerada | Video
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü! Kaza anı kamerada | Video

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü! Kaza anı kamerada | Video

04.01.2022 | 11:22

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Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin, kavşaktan dönerken yolcu otobüsünün çarpması neticesinde metrelerce sürüklendiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Bursa'ya yolcu taşıyan Selim T. yönetimindeki otobüs, Tayfun D. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan sürücü Tayfun D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde, kavşaktan dönen otomobilin, otobüsün çarpması neticesinde metrelerce sürüklendiği görülüyor.

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