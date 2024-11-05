Video Yaşam Yolcu treni hafif ticari araca çarptı | Video
Yolcu treni hafif ticari araca çarptı | Video

Yolcu treni hafif ticari araca çarptı | Video

05.11.2024 | 10:24

Burdur'da yolcu treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

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Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada İzmir'den Burdur'a gelmekte olan Güller Ekspresi, Kışla Mahallesi altındaki hemzemin geçitte Celaleddin C. (56) yönetimindeki 15 LB 188 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan sürücü ile araçta bulunan eşi U.C. ve kızı F.C. yara almadan kurtuldu. Hafif ticari araç çekici ile otoparka götürüldü, tren ise yoluna devam etti. Sürücü Celaleddin C., "İlyas köyünden geliyorum. Bariyer kapalı değildi. Korna sesini arkamdan gelen arabanın kornası zannettim" dedi.

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