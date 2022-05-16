Yolcu ve şoför arasındaki ücret kavgası cep telefonu kamerasında | Video

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir otobüste yolcu ve şoför arasında taşıma ücreti nedeniyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan yolcunun otobüsün camlarını taşla kırdığı olayı, başka bir yolcu cep telefonuyla kaydetti.
Kavga anını otobüste bulunan bir yolcu cep telefonuyla kayda aldı. Öte yandan olay sonrası polis merkezine giden taraflar ifadelerinin ardından zararın karşılanması noktasında anlaşarak ilçeden ayrıldı.