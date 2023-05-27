Yolcular, otomobil sürücüsü ile tartışan kadın sürücü için yumruk yumruğa kavga etti | Video
Antalya'da otobüs durağına park eden otomobil sürücüsünü uyaran toplu taşıma aracı sürücüsü kadın, otomobil sürücünün tepkisiyle karşılaşınca ortalık karıştı. Otobüsten inen yolcularla otomobil sürücüsü ile yumruk yumruğa kavga etti, otobüsün kadın şoförü otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.
Kendisine otomobil sürücüsü tarafından küfür ve küret edildiğini iddia eden Elçin Güner ,"Ben bir kadınım üzüldüm bu duruma sonrasında yolcular otobüsten indi ve hatalı park yapan şoföre' aracını oradan çekmesini, işlerine gitmek istediklerini söylediler'. Sonrasında araç sürücüsü küfürler ile üzerime yürüdü yolcular, 'sen bir bayanlar bu şekilde nasıl konuşursun 'dedi ve ortam gerildi.Otomobil sürücüsü yolculara da küfür etmeye başladı ondan sonra kavga çıktı. Araç sürücüsü aracına gidip bıçak alıp benim üzerime yürüdü. Ve beni öldürmekle tehdit etti. Ben işimi yapıyorum emekçi bir anneyim. Yolculuların beni koruması çok güzel bir duyguydu. Aracımdaki bütün yolculara teşekkür ediyorum. Sonuçta ben bir kadınım ve bir erkeğe gücümün yetmeyeceğini biliyorum. Ama erkek ve kadın yolcuların beni sahiplenmeleri ve koruması, güzel bir duygu oldu" dedi.
Karakola gidip şikâyetçi olduğunu, yolcuların aldığı görüntü kayıtlarından araç sürücüsünü tespit ettiklerini söyleyen Güner, " Akşam saat 21.00' a kadar ben karakoldaydım. Emniyette şu anda ifadeye çağırıldığını düşünüyorum.
Antalya halkına sesleniyorum bizler onlar için çalışıyoruz işlerine ve okullarına gidebilmeleri için emek sarf ediyoruz. Onlarında bize yardımcı olmaları lazım, hatalı park yapmamaları lazım" diye konuştu.
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