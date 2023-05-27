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Yolcular, otomobil sürücüsü ile tartışan kadın sürücü için yumruk yumruğa kavga etti | Video

Yolcular, otomobil sürücüsü ile tartışan kadın sürücü için yumruk yumruğa kavga etti | Video

27.05.2023 | 15:22

Antalya'da otobüs durağına park eden otomobil sürücüsünü uyaran toplu taşıma aracı sürücüsü kadın, otomobil sürücünün tepkisiyle karşılaşınca ortalık karıştı. Otobüsten inen yolcularla otomobil sürücüsü ile yumruk yumruğa kavga etti, otobüsün kadın şoförü otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

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Olay ışıklar caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Sarısu Güzeloba Hattındaki görevini diğer şoförden devralan evli ve 3 çocuk annesi Elçin Güner (58) Işıklar caddesi öğretmenevi karşısındaki durağa girmek istedi. Durakta park eden otomobili gören Elçin Güner, sürücüyü korna ile uyardı. Kendisine otomobil sürücüsü tarafından el kol işareti yapılan kadın sürücü durağa giremediğini söylemesine rağmen otomobil sürücüsü duraktan ayrılmadı. Otobüsten inen ve durağa giremediğini söyleyen kadın sürücüye, iddiaya göre otomobil sürücüsü tarafından haraket edildi.Olayı gören yolcuların işlerine geç kalacaklarını söyleyip otomobil sürücüsünü uyarmalarının ardından ortalık karıştı. Kadın sürücüye hakaret ettiği ve otomobilini kaldırmadığı gerekçesiyle otomobil sürücüsüyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü diğer vatandaşların araya girmesinin ardından olay yerinden ayrılırken kadın sürücü, yaşananların ardından suç duyurusunda bulundu. Olay anları çevrede bulunan vatandaşlar ve yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Kendisine otomobil sürücüsü tarafından küfür ve küret edildiğini iddia eden Elçin Güner ,"Ben bir kadınım üzüldüm bu duruma sonrasında yolcular otobüsten indi ve hatalı park yapan şoföre' aracını oradan çekmesini, işlerine gitmek istediklerini söylediler'. Sonrasında araç sürücüsü küfürler ile üzerime yürüdü yolcular, 'sen bir bayanlar bu şekilde nasıl konuşursun 'dedi ve ortam gerildi.Otomobil sürücüsü yolculara da küfür etmeye başladı ondan sonra kavga çıktı. Araç sürücüsü aracına gidip bıçak alıp benim üzerime yürüdü. Ve beni öldürmekle tehdit etti. Ben işimi yapıyorum emekçi bir anneyim. Yolculuların beni koruması çok güzel bir duyguydu. Aracımdaki bütün yolculara teşekkür ediyorum. Sonuçta ben bir kadınım ve bir erkeğe gücümün yetmeyeceğini biliyorum. Ama erkek ve kadın yolcuların beni sahiplenmeleri ve koruması, güzel bir duygu oldu" dedi.

Karakola gidip şikâyetçi olduğunu, yolcuların aldığı görüntü kayıtlarından araç sürücüsünü tespit ettiklerini söyleyen Güner, " Akşam saat 21.00' a kadar ben karakoldaydım. Emniyette şu anda ifadeye çağırıldığını düşünüyorum.

Antalya halkına sesleniyorum bizler onlar için çalışıyoruz işlerine ve okullarına gidebilmeleri için emek sarf ediyoruz. Onlarında bize yardımcı olmaları lazım, hatalı park yapmamaları lazım" diye konuştu.

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