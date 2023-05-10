Yolcularla tartışan otobüs şoförü isyan etti, yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı | Video 10.05.2023 | 08:58 Antalya’da yolcular ile tartışan bir özel halk otobüs şoförü otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şok yaşarken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Varsak-Sarısu hattında çalışan 07 AU 0441 özel halk otobüsünün şoförü R.K., yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı. Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi. Bazı yolcuların ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Şoförün ise işi bıraktığı ve bir daha otobüse dönmediği öğrenildi.