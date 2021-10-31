Yolcusunun gören gözü oldu | Video

Kocaeli UlaşımPark şoförleri aldıkları vatandaş odaklı eğitimlerin karşılığını veriyor. Son olarak görme engelli yolcusuna yardım eden ve görme engelli yolcunun gören gözü olan otobüs şoför alkışı hak etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında çığır açan hizmetlerin yanı sıra toplu taşımayı kullanan yolcuların gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı UlaşımPark'ın şoförleri, araç içinde hareket tarzlarından giyim kuşamlarına, nezaket kurallarından engelli yolculara yardım etme noktasına kadar geniş bir alanda düzenli olarak eğitim alıyor. UlaşımPark şoförlerinin aldığı bu eğitimlerin sahaya yansımaları ise hemen her gün kendisini gösteriyor. Son olarak UlaşımPark sürücülerinden Engin Bekçi, görme engelli bir yolcusunun gören gözü oldu. Otobüste seyahat eden görme engelli yolcusuna yardım eden UlaşımPark şoförü, araçtan inmesine yardım ettiği bayan yolcunun güvenle yolun karşısına geçmesini de sağladı. Şoförün bu hareketi araçtaki yolcular tarafından da takdirle karşılandı.

KOCA GÖNÜLLÜ ŞOFÖR ENGİN BEKÇİ

175 numaralı Umuttepe-Körfez hattında sıradan günlerden biriydi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı UlaşımPark şoförlerinden Engin bekçi, yolcularını almış Derince istikametinde hareket ediyordu. Bu sırada yolculardan birisi inmek için hareketlendi ve butona bastı. İnmek isteyen bayan yolcunun görme engelli bir bastonla hareket ettiğini gören otobüs şoförü Engin bekçi, durağa geldiğinde aracını durdurdu ve yerinden kalktı. UlaşımPark şoförü Bekçi, yolcuların şaşkın bakışları altında görme engelli bayanın yanına geldi ve araçtan inmesine yardım etti. Şoför, görme engelli yolcusunun karşıya geçmek istediğini anlayınca, koluna girdi ve güvenle karşı kaldırıma geçmesine yardım etti.

ULAŞIMPARK ŞOFÖRLERİ BUNU HEP YAPIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark'ın şoförleri son zamanlarda çok sık basının gündemine geliyor. Bir bakıyorsunuz otobüste fenalaşan hastayı hastaneye yetiştiriyorlar, bir bakıyorsunuz yoldaki köpeğe durup su veriyorlar veya yolda muhtaç birini gördüklerine hemen yardımına koşuyorlar. Son olarak şoförü Engin Bekçi'nin yaptığı bu örnek hareket de yolcular ve vatandaşlar tarafından takdir edildi. Bunların hiçbiri tesadüf değil elbette… Kocaeli'deki sürücülerin bu denli örnek hareketler yapması esasında işe başlamadan ve devamında aldıkları periyodik eğitimlerin bir sonucu.

ŞOFÖR OLAY ANINI ANLATTI

UlaşımPark şoförü Engin Bekçi, o anları şöyle anlattı; ''Derince geçit mevkiinde aracıma binen görme engelli yolcuyu dikiz aynamdan ara ara takip ediyordum. İnmek istediğini fark ettiğimde de aracımı güvenli bir yere park edip, şoför kabinimden kalkarak arka tarafa ilerledim. Yolcumuza yardım edeceğimi ilettim. Sonrasında aracımdan indirdim ve yolun karşısına da birlikte geçerek kendisine, 'İyi günler' diledim. Yolcumuz da bana hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür etti. Yolcularımız bizim var oluş sebebimizdir. Tüm yolcularımız bizim misafirlerimizdir. Evimizde misafirlerimize nasıl davranıyorsak, araçlarımızda da yolcularımıza öyle davranıyoruz. Yolcularımızı memnun etmeyi kendimize hedef edindik'' dedi.

YOLCULAR TEBRİK ETTİ

Olay anında şoförün aracı durdurup yerinden kalkmasını şaşkınlıkla karşılayan yolcular ise ardından engelli bir bayana yardım ettiğini görünce çok duygulandı ve memnun oldu. İlk şaşkınlıklarını atlatan yolculardan bazıları cep telefonuyla bu anları kayıt altına alırken, bazıları ise araçtan inerken sürücüyü yaptığı bu örnek hareketten dolayı tebrik etti.