Yolda bulduğu kazı yanından ayırmıyor | Video

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Elazığ'da yerleşim yerinin olmadığı bölgede gördüğü kazı aracına alıp, sosyal medyadan da sahibini arayan iş insanı Nurettin Bak'ın hayvan ile kurduğu bağ, görenleri gülümsetiyor.
Kentte yaşayan iş insanı Nurettin Bak, sabah saatlerinde otomobili ile iş yerine gitmek için evden çıktı. Yerleşim yerlerinin olmadığı bölgede başıboş gezen bir kaz gören Bak, bir süre bekleyip kimsenin gelmediğini anlayınca onu aracına aldı. Sosyal medyadan kazın fotoğrafını paylaşıp, sahibini arayan Bak, hayvan ile kurduğu bağı şiveli şekilde de anlattı. Bu görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda beğeni aldı. 'Mamoş' adını verdiği kazı yanından ayırmayan Bak, hem aracıyla gezdiriyor hem de iş yerine götürüp bakıyor.