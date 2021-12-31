Yolda kalan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar böyle yükseldi | Video

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Eyüpsultan’da yolda kalan İETT otobüsünün motorundan yoğun duman çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
İstanbulluları isyan etme noktasına getiren arızalarına bir yenisi daha eklendi. Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde yolda kalan İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Motorundan yoğun duman çıkan otobüsü gören çevredeki bir vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.