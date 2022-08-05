Yolda karşılaşan husumetliler kavgaya tutuştu: Sopalar, bıçaklar konuştu! O anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:23
Aydın'da sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; O anlar kamerada | Video 05.08.2022 | 16:06
04:22
01:13
Kaçak silah imalathanesinden cephanelik çıktı | Video 05.08.2022 | 15:15
01:52
Hastane hastane dolaştı, şifayı tornacıda buldu | Video 05.08.2022 | 15:14
00:13
00:48
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 16 firari yakalandı 05.08.2022 | 15:02
01:05
Otomobil seyir halindeki kamyonete böyle çarptı: 2 yaralı | Video 05.08.2022 | 14:36
01:29
03:51
01:45
00:20
Dalaman’da orman yangını | Video 05.08.2022 | 12:53
00:50
Manavgat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı | Video 05.08.2022 | 12:02
05:34
03:20
01:50
01:33
İstanbul merkezli 8 ilde dışı bahis operasyonu! | Video 05.08.2022 | 11:59
01:34
Köpeğine toz geldi diye temizlik görevlisini dövdü | Video 05.08.2022 | 11:30
05:50
00:17
Edirne'de aralarında husumet bulunan şahıslar sokak ortasında kavgaya tutuştu. Yaşanan olayda bir kişi feci şekilde dövülerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre arkadaşı A.A'nın kullandığı motosiklet ile gezintiye çıkan U.P'yi yolda gören M.A, aracını motosikletin üzerine sürdü. Burada bir kaza yaşanmadan kurtulan A.A ve U.P, biraz ilerledikten sonra M.A'nın arkalarından gelip gelmediğini kontrol etmek için bir marketin önünde durarak beklemeye başladı. Yolun karşısına geçerek beklemeye başlayan U.P, karşıdan üzerine doğru gelen araçtan kaldırıma çıkarak kurtuldu. Birkaç metre ilerledikten sonra duran araçtan inmeye çalışan şahısları durdurmak için motosikletini sürücü kapısına doğru iten A.A'ya yanında getirdiği sopayla saldırmaya başlayan araç sürücüsünü gören U.P, arkadaşı A.A'nın yanına gelerek araçtaki şahıslara vurmaya başladı. Araçtan inen M.A, yanında getirdiği kesici alet ile A.A ve U.P'ye saldırarak U.P'yi sırtından yaraladı. Aldığı darbeler ile yere yığılan U.P kanlar içerisinde kalırken arkadan gelen araçtan inen şahıslarda A.A ve yerde kanlar içinde kalan U.P'ye saldırmaya başladı. A.A yaşadığı korku ile aldığı yaraların etkisi ile olay yerinden koşarak uzaklaşırken M.A, ve arkadaşları Y.K, Y.E.İ, M.D, C.D yerde yatan U.P'yi önce bıçakladılar, ardından ise tekme, yumruk ve sopalar ile ağır şekilde darp ettiler. Bir süre U.P'yi darp eden şahıslar, arkadan gelen bir araçtaki vatandaşların müdahalesi ile olay yerinden hızla uzaklaştılar.
Yoldan geçerken yaşanan olaya müdahale eden vatandaş ise güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan U.P'nin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan güvenlik güçleri olayın failleri M.A, Y.K, Y.E.İ, M.D, C.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.