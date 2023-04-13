Video Yaşam Yolda yürürken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video
Yolda yürürken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video

Yolda yürürken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video

13.04.2023 | 11:40

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolda yürüyen kişiye, husumetlisi olduğu öğrenilen şüpheli tarafından otomobilden ateş açıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.Y., aralarında husumet olduğu iddia edilen Süleyman M.'ye tabanca ile ateş etti. Kurşunların hedefi olan Süleyman M. yaralandı. A.Y.'ye olay yerinden uzaklaşırken, Süleyman M. ise başka bir aracın arkasına sığındı. Sesleri duyan bir kişi dışarıya çıkarak, Süleyman M.'yi kendi aracıyla hastaneye götürdü. Süleyman M. hastanede tedavi altına alındı, olayı gerçekleştiren A.Y. ise emniyete giderek teslim oldu.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, A.Y.'nin Süleyman M.'yi görünce aracının hızını düşürdüğü ve ateş ettiği, çığlık atan Süleyman M.'nin ise hafif ticari aracın arkasına saklandığı görülüyor.

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