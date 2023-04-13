Yolda yürürken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolda yürüyen kişiye, husumetlisi olduğu öğrenilen şüpheli tarafından otomobilden ateş açıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, A.Y.'nin Süleyman M.'yi görünce aracının hızını düşürdüğü ve ateş ettiği, çığlık atan Süleyman M.'nin ise hafif ticari aracın arkasına saklandığı görülüyor.
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