Yolda yürürken üzerine demir düşen kadının ölümden döndüğü anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Bahçede fasulyelere dadanan ayı kamerada | Video 12.09.2021 | 15:49
02:15
02:06
Komşusunu tıraş ederken dehşeti yaşadı | Video 12.09.2021 | 15:22
03:22
Kazada yaralanan ailenin son ferdi de vefat etti | Video 12.09.2021 | 15:09
07:40
04:00
Oto pazarı değil bitpazarı | Video 12.09.2021 | 14:23
01:45
İzmir'de 10 bin 330 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi | Video 12.09.2021 | 13:51
01:47
Bursa'da motosiklet kazaları mobese kameralarında | Video 12.09.2021 | 13:33
01:57
Son dakika! Bursa Gemlik' te zeytinlik alanda yangın | Video 12.09.2021 | 13:33
01:45
İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz | Video 12.09.2021 | 13:07
03:27
00:51
05:24
02:02
İndirim yapmadı diye tezgahta duran kızın üzerine çay döktü | Video 12.09.2021 | 11:32
00:35
Demet Özdemir'in cesur pozları sosyal medyayı salladı | Video 12.09.2021 | 11:34
00:49
02:53
03:59
Sancaktepe’de metro inşaatında göçük: Yaralılar var | Video 12.09.2021 | 10:39
05:32
00:27
Pendik’te temizlik işçisinin yürek ısıtan Türk bayrağı hassasiyeti | Video 12.09.2021 | 10:30
Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolda yürürken kafasına inşaat demirleri düşen kadın ölümden döndü.
Olay, İsmetpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen bir kadının yapımı devam inşaatın yanından geçerken üzerine demir düştü. Üzerine düşen demirlerle neye uğradığını şaşıran kadın kolundan ve kafasından yaralandı. Yaşananlar bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen kadın, inşaatın yanından geçerken demirlerin düştüğünü fark ederek kaçmaya çalışsa da başarılı olamıyor.
Hastaneye götürülen kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.