Video Yaşam Yolda yürüyen aileye hayatlarının şokunu yaşattılar! Çocuklarının yanında kapkaça uğrayan aile kamerada | Video
Yolda yürüyen aileye hayatlarının şokunu yaşattılar! Çocuklarının yanında kapkaça uğrayan aile kamerada | Video

Yolda yürüyen aileye hayatlarının şokunu yaşattılar! Çocuklarının yanında kapkaça uğrayan aile kamerada | Video

14.12.2021 | 10:38

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Adana’da bir gencin elindeki çantasını kapkaç yaparak çalan motosikletli 2 kişi yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, olay 29 Kasım'da saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve 2 yaşındaki oğluyla yolda yürüyen Hüseyin Kara'nın (19) arkasından motosikletle yaklaşan iki kişiden biri, elindeki çantayı alıp kaçtı. Kara, kapkaççıların peşinden koştu ancak yakalayamadı. Kara'nın eşi ise panikle koşup, daha sonra oğlunun yanına döndü. O anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kara'nın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, plakası kağıtla kapatılmış motosiklet sürücüsünün Yusuf Çoban (19) olduğunu tespit etti. Şüpheli Çoban, Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Çoban ifadesinde, "Ben sadece motosikleti sürüyordum. Salih Tunç (27) arkamda oturuyordu. Yolda yürüyen kişinin elindeki çantayı gördü ve bana, 'Çabuk yanaş' dedi. Ben de söyleneni yaptım" dedi.

Çoban'ın ifadesi üzerine polis, şüpheli arkadaşı Salih Tunç'u da Sarıçam ilçesindeki sanayi sitesindeki iş yerine giderken yolda yakaladı. Emniyete götürülen Tunç, "Kameralara yansıyan görüntülerdeki kişi ben değilim. Yusuf bana iftira atıyor. O olayı, başka bir arkadaşıyla yaptı. Suçu da benim üzerime atıyor" dedi.

Öte yandan polisin yaptığı çalışma sonucu iki kapkaççının, ilk olaydan saatler sonra park halindeki motosikletinin üzerinde oturan Yusuf Kartal'ın (26) elindeki cep telefonunu da çalıp, kaçtıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih Tunç ile Yusuf Çoban, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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