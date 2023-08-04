Yolda yürüyen kadının çantasından telefonu böyle çaldı | Video 04.08.2023 | 11:16 Adana’da bir kadının sırt çantasından cep telefonunun çalınması saniye saniye görüntülenirken, şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 25 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan D.Y. (23) isimli kadın, eve dönmek için otobüs durağına yürüdüğü sırada bir şüpheli takip etmeye başladı. Şüpheli, kadının dalgınlığından faydalanıp, sırt çantasının cebindeki, cep telefonunu çaldı. Kadın yankesiciliği fark etmezken, şüpheli ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eve döndüğünde cep telefonunun çalındığını fark eden D.Y., polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, D.Y'nin gezdiği güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdurrahman D. (37) olduğu tespit edildi. Polis, Abdurrahman D'yi Sefa Özler Caddesi üzerinde yürürken şok baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, yankesicilik yaptığını kabul edip, cep telefonunu tanımadığı birine sattığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.