Video Yaşam Yolda yürüyen Semih'in vurulduğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Yolda yürüyen Semih'in vurulduğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Yolda yürüyen Semih'in vurulduğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

14.10.2021 | 16:08

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Bolu'da, husumetli oldukları belirtilen iki kişi arasında çıkan taraflardan Mertcan P. (21) ile yoldan geçen Semih Uysal'ın (21) yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çatışma anı ve Mertcan P.'nin yaralandıktan sonra sığındığı bir apartmanda tabancasını başka birine verdiği görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen hafta cuma günü saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Mertcan P. ve Ömer Faruk A. (26), caddede karşılaşınca çatışma çıktı. Taraflar tabancalarla birbirlerine ateş etti. Çatışmada Mertcan P. ile arkadaşlarıyla birlikte yürürken kurşunun isabet ettiği Semih Uysal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Faruk A. ile tedavisinin ardından Mertcan P. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Merminin karaciğerine isabet ettiği Semih Uysal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. 2 kez ameliyat edilen ancak karaciğerine saplanan kurşunun çıkarılamadığı Uysal'ın ailesi gelecek iyi haberi bekliyor.

SİLAHI BAŞKASINA VERMİŞ
Bu arada silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mertcan P.'nin cadde üzerinde beklediği sırada yolun karşısına geçen Ömer Faruk A.'nın ayaklarına silahla ateş ettiği, Ömer Faruk A.'nın da silahını çekerek karşılık verdiği, o sırada çevredekilerin büyük panik yaşadığı görüldü. Ayağından yaralanan Mertcan P.'nin kaçıp bir apartmanın girişine saklanması ve olayda kullandığı silahı başka birine vermesi de güvenlik kameralarına yansıdı.

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