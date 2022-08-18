Yolda yürüyen vatandaş ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video

Başkentte sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç park halindeki otomobile çarptı. Yolda yürüyen bir vatandaşın iki araç arasında ezilmekten son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesi Nato Yolu Caddesinde meydana gelen olayda, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla park halindeki otomobile çarptı. Yolda yürüyen bir kişi ise çarpışmanın olduğu sırada iki araç arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ölümün şans eseri teğet geçtiği o anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.