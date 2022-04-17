Video Yaşam Yoldan çıkan aracıyla iş yerine daldı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video
Yoldan çıkan aracıyla iş yerine daldı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video

Yoldan çıkan aracıyla iş yerine daldı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video

17.04.2022 | 14:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu! Kadınlar yapmayın diye bağırdı, erkekler vurun diye slogan attı | Video 01:49
Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu! Kadınlar "yapmayın" diye bağırdı, erkekler "vurun" diye slogan attı | Video 17.04.2022 | 14:28
Yoldan çıkan aracıyla iş yerine daldı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 01:41
Yoldan çıkan aracıyla iş yerine daldı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 17.04.2022 | 14:06
Defineciler, buldukları tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı | Video 00:40
Defineciler, buldukları tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı | Video 17.04.2022 | 12:53
Avcılar’da kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı | Video 01:40
Avcılar'da kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı | Video 17.04.2022 | 12:46
Temizlik görevlisi, bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi | Video 04:09
Temizlik görevlisi, bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi | Video 17.04.2022 | 11:53
Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan ’market’ yöntemi | Video 06:15
Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan 'market' yöntemi | Video 17.04.2022 | 11:30
Balkondan kamyonetin üstüne atlayarak kaybolan yaramaz yavru kedi, 2 gün sonra bulundu | Video 04:14
Balkondan kamyonetin üstüne atlayarak kaybolan yaramaz yavru kedi, 2 gün sonra bulundu | Video 17.04.2022 | 11:21
İstanbul’da akıl almaz olay! Elektrik kesildi sandılar, gerçeği görünce şoke oldular | Video 06:51
İstanbul’da akıl almaz olay! Elektrik kesildi sandılar, gerçeği görünce şoke oldular | Video 17.04.2022 | 11:20
Hırsızlık şüphelisini sokak ortasında tekme tokat dövdüler | Video 01:28
Hırsızlık şüphelisini sokak ortasında tekme tokat dövdüler | Video 17.04.2022 | 11:22
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Arkadaşını dövenleri silahla vurarak yaraladı | Video 03:27
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Arkadaşını dövenleri silahla vurarak yaraladı | Video 17.04.2022 | 11:21
Van-Bahçesaray yolu uzun bir aradan sonra ulaşıma açıldı | Video 01:21
Van-Bahçesaray yolu uzun bir aradan sonra ulaşıma açıldı | Video 17.04.2022 | 11:00
Maltepe’de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı | Video 03:26
Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı | Video 17.04.2022 | 10:19
Sultangazi’de sokak ortasında feci dayak kamerada | Video 05:05
Sultangazi'de sokak ortasında feci dayak kamerada | Video 17.04.2022 | 10:02
Ticari takside unutulan para dolu çantayı sahibine teslim etti | Video 02:08
Ticari takside unutulan para dolu çantayı sahibine teslim etti | Video 17.04.2022 | 10:06
Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor | Video 04:14
Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor | Video 17.04.2022 | 09:19
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı | Video 03:42
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı | Video 17.04.2022 | 09:19
SON DAKİKA! Bodrum’da orman yangını! İşte ilk görüntüler | Video 02:18
SON DAKİKA! Bodrum'da orman yangını! İşte ilk görüntüler | Video 17.04.2022 | 09:02
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç denize böyle uçtu | Video 05:19
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç denize böyle uçtu | Video 17.04.2022 | 08:38
Sinop’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkamadılar | Video 00:18
Sinop'taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkamadılar | Video 17.04.2022 | 08:46
Sahte madeni Euro ihracatı başlamadan bitti | Video 01:41
Sahte madeni Euro ihracatı başlamadan bitti | Video 17.04.2022 | 08:45

Mersin'de ATV türü motosikletiyle yoldan çıkıp bir iş yerine dalan sürücü, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binip yoluna devam etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, ATV türü motosikletiyle seyir halinde iken bir anda yoldan çıkarak kaldırımdaki bir iş yerine daldı. Kafeteryanın masa ve sandalyelerini devirerek ortalığa savaş alanına çeviren sürücü, çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yere yığıldı. Kısa süre yerde kalan sürücü, daha sonra ayağa kalkıp aracına binerek hiçbir şey olmamış gibi önündeki masayı da motosikletiyle devirerek yoluna devam etti. Kazaya şahit olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan komedi filmlerini andıran kaza anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 'Çizgi film karakteri misin be adam' yorumuyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ATV sürücüsünün seyir halinde iken aracıyla birlikte yoldan çıkarak bir kafeteryaya girdiği ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi motosikletine binip yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA