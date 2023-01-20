Video Yaşam Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı | Video
Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı | Video

Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı | Video

20.01.2023 | 09:06

Kastamonu’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saatlerinde Kastamonu il merkezi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, caddede seyir halinde olan Salih P. idaresindeki otomobili yolda sıkıştırdı. Kontrolden çıkan Salih P. yönetimindeki otomobil ağaca çarparak durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Kazım K.yönetimindeki otomobil, ağaca çarpan otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Salih P. ile aynı araçta bulunan Gülcan P. ve Zehra K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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