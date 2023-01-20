Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı | Video
Kastamonu’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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