Yoldan çıkan otomobil çiçekçi dükkanına böyle girdi | Video 13.11.2024 | 09:36 Samsun'da yoldan çıkan otomobilin kaldırımı aşıp çiçekçi dükkanına girdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesime Tiryaki idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımı aşıp Murat Şener'e ait çiçekçi dükkanına girdi. Çiçekçi dükkanı önünde bulunanlar içeri girdikten kısa bir süre sonra kazanın yaşanması, muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.

Kazada yaralanan olmazken işyerinde ve araçta maddi zarar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.