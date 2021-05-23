Video Yaşam Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, elektrikli motosikleti çaldı. O anlar kamerada | Video

Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, elektrikli motosikleti çaldı. O anlar kamerada | Video

Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, elektrikli motosikleti çaldı. O anlar kamerada | Video
23.05.2021 | 14:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, elektrikli motosikleti çaldı. O anlar kamerada | Video 01:52
Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, elektrikli motosikleti çaldı. O anlar kamerada | Video 23.05.2021 | 14:32
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı | Video 02:45
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı | Video 23.05.2021 | 14:31
74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 03:24
74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 23.05.2021 | 13:29
Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı | Video 01:32
Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı | Video 23.05.2021 | 13:29
Kayıp dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye böyle gömdü | Video 01:41
Kayıp dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye böyle gömdü | Video 23.05.2021 | 13:13
Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı | Video 02:04
Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı | Video 23.05.2021 | 12:38
Yolcu otobüsünde yangın paniği | Video 01:55
Yolcu otobüsünde yangın paniği | Video 23.05.2021 | 12:29
Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü. Meydan savaşına dönen kavga kamerada | Video 05:58
Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü. Meydan savaşına dönen kavga kamerada | Video 23.05.2021 | 11:49
Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada | Video 00:38
Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada | Video 23.05.2021 | 11:49
Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 04:59
Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 23.05.2021 | 11:21
Çekmeköy'de motosikletli kurye şerit değiştiren kuryeye böyle çarptı | Video 00:24
Çekmeköy'de motosikletli kurye şerit değiştiren kuryeye böyle çarptı | Video 23.05.2021 | 11:03
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: Ölüyorum, taksi çağırın | Video 02:57
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: "Ölüyorum, taksi çağırın" | Video 23.05.2021 | 11:03
23 yaşındaki motosiklet tutkunu gencin feci ölümü | Video 04:03
23 yaşındaki motosiklet tutkunu gencin feci ölümü | Video 23.05.2021 | 11:03
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 05:29
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 23.05.2021 | 10:27
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video 01:20
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video 23.05.2021 | 10:24
Metrobüste bacak bacak üzerine attın kavgası | Video 00:58
Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası | Video 23.05.2021 | 10:24
Sultangazi’de genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:22
Sultangazi’de genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 23.05.2021 | 10:04
Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler | Video 00:33
Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler | Video 23.05.2021 | 09:35
Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video 02:45
Evinin balkonunda bileklerini kesen şahıs eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video 23.05.2021 | 09:26
Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı | Video 01:37
Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı | Video 23.05.2021 | 08:52

Konya’da elektrikli motosiklet hırsızlığı yapmak için bekleyen şüpheli, çakmak isteyen kişilerin sigarasını yaktıktan sonra elektrikli motosikleti çaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 16 Mayıs'ta merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli camlı yerde bulunan motosikleti fark ettikten sonra kalabalığın azalmasını bekledi. O sırada alışverişten dönen iki kişi hırsızlık şüphelisinden çakmak istedi. Şüpheli sigarayı yaktıktan sonra şahıslar yoluna devam etti. Etraf sessizleştikten sonra kapıyı zorlayarak açan şüpheli, elektrikli motosikleti sürükleyerek götürdü. Olayın ardından motosikletin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polis merkezine bildirdi. Şüphelinin yoldan geçenlerin sigarasını yakması ve motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin etrafta keşif yaptıktan sonra bir süre beklemesi, yoldan geçen kişilerin sigarasını yakması ve ardından elektrikli motosikleti sürükleyerek götürmesi yer alıyor.

İşe geldiğini anlatan elektrikli motosikletin sahibi Mehmet Kaya, "Sonra saat 01.00 gibi motosikleti buraya bıraktım, kapısını kilitledim. Saat 8.30 gibi baktığımda motosikletim yerinde yoktu. Normalde kapı kilitliydi. Karakola gittim şikayette bulunmak için. Polisler kamera kayıtlarını aldı. Şimdilik daha ses seda çıkmadı" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA