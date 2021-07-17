Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? | Video 17.07.2021 | 18:19
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İran’ı selin vurduğu an kamerada: 1 ölü, 4 kayıp | Video 17.07.2021 | 17:56
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Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video 17.07.2021 | 17:22
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Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı! 17.07.2021 | 15:49
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Nevşehir'de korku dolu anlar! Lüks araç alev alev böyle yandı 17.07.2021 | 15:37
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İstanbul Bağcılar’da tacizci sapık iddiasına meydan dayağı! 17.07.2021 | 14:27
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Isparta'da 169 kiloluk kurbanlık teke görenleri şaşırtıyor! 17.07.2021 | 12:02
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İstanbul Esenyurt'ta tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada 17.07.2021 | 11:00
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İstanbul Ümraniye’de yumrukların uçuştuğu kavga kamerada 17.07.2021 | 11:00
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Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı! 17.07.2021 | 10:41
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Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor 17.07.2021 | 10:41
Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? Detaylar A Haber’de…