Video Yaşam Yolu kapatıp drift attılar, havaya ateş açtılar | Video
Yolu kapatıp drift attılar, havaya ateş açtılar | Video

Yolu kapatıp drift attılar, havaya ateş açtılar | Video

15.05.2025 | 09:32

Aksaray'da 8 araçlık konvoyla yola çıkan sürücülerden biri yolu trafiğe kapatıp drift atarken, bir başka araçtan inen yolcu konumundaki şahıs da tabancayla havaya ateş açarak herkesi korkuttu. Magandaların o anları kameraya yansırken, jandarma şahısları yakalayarak ceza yağdırdı.

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Görüntüler Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Sarıkaraman Köy yolunda kaydedildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden dijital ve sanal devriye atan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada köy yolunda 8 aracın trafik magandalığı yaptığını belirledi. Görüntülerden tespit yapan jandarma ekipleri Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek şahısların izini sürdü. Kısa süreli çalışmayla plakaları belirlenen araçlar ile kimlikleri belirlenen şahıslar yakalandı. 68 plakalı araç ile drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan şahsın B.İ. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereğince 46 bin 392 lira para cezası keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu. Yolu kapatan diğer 5 araç sürücüsüne de 9 bin 930 lira para cezası kesilirken, silahla havaya ateş eden E.L. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Havaya ateş açılan silahın kuru sıkı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri silaha da el koyarken, silah kullanan şahsa "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" suçu çerçevesinde adli işlem başlattı. Ayrıca, silahla ateş eden E.L. ve tabancanın sahibi B.Ç. isimli şahıslara 5729 Sayılı Kanun kapsamında 11 bin 977'şer liradan toplam 23 bin 954 lira para cezası kesildi.
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