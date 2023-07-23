Video Yaşam Yolu kapatıp havaya ateş açan düğün konvoyu cep telefonu kamerasına yansıdı | Video
Yolu kapatıp havaya ateş açan düğün konvoyu cep telefonu kamerasına yansıdı | Video

Yolu kapatıp havaya ateş açan düğün konvoyu cep telefonu kamerasına yansıdı | Video

23.07.2023 | 10:05

Başakşehir'de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu trafiğe kapatarak silah ile havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Başakşehir 'de dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, Metrokent altgeçidine geldiği esnada yolu trafiğe kapatarak havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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