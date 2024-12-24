Yolu kardan kapalı köyde yüz felci geçiren kadının imdadına özel idare ve 112 yetişti | Video
Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde, yüz felci geçiren kadının imdadına İl Özel İdare Genel Sekreterliği ile 112 ekipleri yetişti.
Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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