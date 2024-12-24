Video Yaşam Yolu kardan kapalı köyde yüz felci geçiren kadının imdadına özel idare ve 112 yetişti | Video
Yolu kardan kapalı köyde yüz felci geçiren kadının imdadına özel idare ve 112 yetişti | Video

Yolu kardan kapalı köyde yüz felci geçiren kadının imdadına özel idare ve 112 yetişti | Video

24.12.2024 | 10:49

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde, yüz felci geçiren kadının imdadına İl Özel İdare Genel Sekreterliği ile 112 ekipleri yetişti.

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Oymadal köyünde akşam saatlerinde yüksek tansiyon nedeniyle yüz felci geçiren Haskar Zengi isimli vatandaş için yakınları 112'ye ihbarda bulundu. Köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı bulunması üzerine bölgeye 1 adet greyder ile 4x4 pikap eşliğinde 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan ekipler, hastayı sedyeye alarak hazır bekletilen ambulansa taşıdı.
Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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