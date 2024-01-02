Yolu şaşıran sürücü, aracıyla tarlaya uçtu: 3 yaralı | Video 02.01.2024 | 11:30 Kastamonu’da sürücüsünün yolu şaşırması sebebiyle yoldan çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesinden İstanbul'a seyir giden R.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün yolu şaşırması sebebiyle yoldan çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.A., S.S. ve S.H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.