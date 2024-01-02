Yolu şaşıran sürücü, aracıyla tarlaya uçtu: 3 yaralı | Video
Kastamonu’da sürücüsünün yolu şaşırması sebebiyle yoldan çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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