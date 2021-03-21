Video Yaşam Yolu tıkayan otomobil imece usulü kaldırıldı | Video

Yolu tıkayan otomobil imece usulü kaldırıldı | Video

Yolu tıkayan otomobil imece usulü kaldırıldı | Video
21.03.2021 | 14:22

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Kocaeli İzmit İlçesinde yolu tıkayan ve bir belediye otobüsünün geçişine engel olduğu için trafikte kuyruklara neden olan otomobil, yaklaşık 15 kişi tarafından kaldırılıp otobüsün geçişi sağlandı.

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İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesinde Cumartesi günü meydana gelen olayda, hatalı park yapan bir otomobil nedeniyle, o esnada güzergâhı kullanan belediye otobüsü geçemedi, yolda kaldı.

Zaten dar olan yolda kaldırıma sıfır yanaşmak yerine geniş bir aralıkta park eden araç sahibi uzun süre gelmeyip yolda kuyruklar oluşunca, otobüsten inen yolcular ve çevredeki vatandaşlar ile sürücüler imece usulü ile aracı kaldırarak kaldırıma sıfır yanaştırdı. O anlar ise Kocaeli'nde geni bir takipçi kitlesi bulunan bir sosyal medya hesabı takipçisi tarafından an be an görüntülendi.

Sosyal medya hesabında yayınlanan görüntüler şaşkınlık yaratırken, gelişi güzel aracını park eden sürücüye de tepkilere neden oldu.

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