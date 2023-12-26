Yolun karşısına geçemedi: Minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti | Video
Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki adam, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"ADAM KOŞARAK ÖNÜMÜZE ÇIKTI"
Kaza anında minibüste bulunan bir vatandaş, kazayı anlatarak, "Adam koşarak önümüze çıktı. Sol tarafta kaldırım olduğundan dolayı şoför kaçamadı. Sağ taraftan vurdu" dedi.
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