Video Yaşam Yolun karşısına geçen kadın metrelerce savruldu, çocuğun "anne" feryadı yürek dağladı | Video

Yolun karşısına geçen kadın metrelerce savruldu, çocuğun "anne" feryadı yürek dağladı | Video

Yolun karşısına geçen kadın metrelerce savruldu, çocuğun
03.09.2021 | 14:18

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Niğde’de 2 kişinin öldüğü kaza, video çeken bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Kaza anında küçük kız çocuğunun 'anne' diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Niğde-Bor Yolu Gözde Evleri önünde dün gece meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61) hayatını kaybetmiş, Züleyha Aytaş'ın çocuğu ise yara almadan kurtulmuştu. Kaza anında cep telefonu ilke video çeken bir genç kaza anı anın an veya an kaydetti. Görüntüde otomobilin hızla yayalara çarptığı ve çocuğun anne diye bağırması yer alıyor. Kazada hayatını kaybeden Züleyha Aytaş Edikli Beldesinde, Nazmiye Özkul ise merkeze bağlı Ağçaşar köyünde toprağa verildi.

SÜRÜCÜ EVİNE GİDİP UYUMUŞ
Öte yandan kazadan sonra firar eden otomobil sürücüsü O.E. (33) evine gidip uyuduğu öğrenildi. Polis ekipleri sürücüyü sabaha karşı gözaltına aldı. Sürücünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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