Video Yaşam Yolun karşısına geçen kadın ve 2 çocuk, virajı dönen tır ile bariyer arasına sıkıştı | Video

Yolun karşısına geçen kadın ve 2 çocuk, virajı dönen tır ile bariyer arasına sıkıştı | Video

Yolun karşısına geçen kadın ve 2 çocuk, virajı dönen tır ile bariyer arasına sıkıştı | Video
16.08.2021 | 10:14

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Sultanbeyli’de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk ile bir kadın, o sırada yolda virajı dönen tır ile kaldırımdaki bariyerler arasında sıkıştı. Ağır yaralanan bir çocuk ile yaralı diğer çocuk ve kadın hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaralı kadın ve çocuklara müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sultanbeyli'de geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, yan tarafında metro inşaatı olan kaldırımda yürüyen 2 çocuk ile 1 kadın, yolun karşısına geçmek için kaldırımda bulunan bariyerleri geçti. O sırada keskin virajı dönen tır sürücüsü, kadın ve çocuklara fark etmeyerek çarptı. Tır ile kaldırımdaki bariyerler arasına sıkışan 2 çocuk ile bir kadın yaralanırken, çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

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