Video Yaşam Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı | Video
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı | Video

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı | Video

16.11.2023 | 12:37

Tekirdağ Çorlu’da sollama yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı ve kaza sonrası sürücüye saldırı girişimi kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi ile Cemaliye Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'nin kesiştiği mevkide meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı yönünden otogar istikametine seyreden Emirhan K. idaresindeki 59 AEH 625 plakalı otomobil, trafikte sollama yaptığı sırada yolun karşısına geçen Ayşegül E.'ye çarptı. Kaza sonrası yaralanan yaya Ayşegül E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Kaza sonrası ise olay yerinde gergin anlar yaşandı. Yaralı yakını bir kadın, kazaya karışan otomobil sürücüsünün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Gerginlik, trafik polisi ve vatandaşların araya girmesiyle engellendi. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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