Video Yaşam Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video

26.06.2023 | 08:33

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada yabancı uyruklu kadın yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü, cadde üzerinde ilerlediği sırada bir düğün merasimi için ilçeye gelen ve yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadına çarptı. Kazada Elena isimli yabancı uyruklu kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldıktan sonra Cide Divlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu.

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