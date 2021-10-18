Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı 18.10.2021 | 15:34
02:50
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı 18.10.2021 | 15:20
01:32
Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı 18.10.2021 | 15:04
01:00
Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video 18.10.2021 | 15:04
03:50
03:49
Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada | Video 18.10.2021 | 14:41
03:57
Başkasına yapılacak iğne kendisine yapıldı! Hayatını kaybetti 18.10.2021 | 12:51
02:15
Otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı 18.10.2021 | 14:26
01:25
D-100'de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı 18.10.2021 | 14:03
01:37
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı 18.10.2021 | 13:59
00:29
00:42
Karayolunda TIR dorsesi alev aldı 18.10.2021 | 13:49
02:23
Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon 18.10.2021 | 13:39
00:13
112 ambulansıyla TikTok çektiler 18.10.2021 | 13:36
05:20
Başakşehir’de korkutan yangın 18.10.2021 | 12:28
01:40
Bandırma'da feci kaza: Araçlar hurdaya döndü, 2 kişi can verdi 18.10.2021 | 12:28
02:20
Balkonda mahsur kaldı... 45 dakika sonra kurtarıldı | Video 18.10.2021 | 12:12
02:16
Küba'da su hortumu! | Video 18.10.2021 | 12:10
07:42
00:59
Kara yolunda ilginç görüntü... Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu! 18.10.2021 | 11:54
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadınlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza öğle saatlerinde Siverek Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Leyla ve Feride Y. Diş hastanesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışırken, Garip K.'nin sürdüğü otomobil çarptı. Kazada Leyla ve Feride Y., yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.